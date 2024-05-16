صهر ترامب ينوي الاستثمار في مبنى قصفه الناتو في بلغراد عام 1999

وقع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار مشروع تجاري عقد إيجار للمقر السابق للجيش اليوغوسلافي في بلغراد، والذي تعرض لقصف طيران الناتو عام 1999 .

وأثار المشروع استياء صربيا حيث يعد هذا المكان رمزا مؤلما لحملة القصف التي شنها حلف الناتو على بلغراد ووضعت حدا للحرب في كوسوفو التي أعلنت استقلالها في وقت لاحق.

وأوضح وزير البناء غوران فيسيتش، الأربعاء أن الصفقة ليست صفقة بيع بل إيجار لمدة 99 عاما.

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وقال فيسيتش في بيان إن شركة "أفينيتي بارتنرز" المملوكة لكوشنر "ستستثمر في إحياء" المجمع العسكري السابق.

وسيبنى في الموقع نصب تذكاري بتمويل من مستثمرين، لكنه سيكون مملوكا لصربيا، بحسب الوزير.

ونشر كوشنر على حسابه على إنستغرام صورا تحاكي "التصميم الأولي" للمشروع تعود لشهر مارس وتظهر برجين زجاجيين فاخرين مكان المباني المدمرة.

وكانت الحكومة الصربية قد أعلنت في العام 2005 الموقع بوسط بلغراد محمية "ثقافية".

حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز في مارس يعتزم كوشنر إنشاء فندق فخم و1500 وحدة سكنية ومركز تذكاري لضحايا القصف.

جدير بالذكر أن كوشنر أثار جدلا في مارس عندما تحدث عن إمكانات تطوير "عقارات على الواجهة البحرية" في غزة في مقابلة أُجريت معه في جامعة هارفارد.

المصدر: أ ف ب