وزارة العدل الأمريكية تتهم سيناتورا من حزب بايدن بتلقي رشوة من شركة نفط أذربيجانية

ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية تكساس هنري كويلار وزوجته بتلقي رشوة تبلغ حوالي 600 ألف دولار من شركة نفط أذربيجانية وبنك مكسيكي.

وأوضحت الصحيفة: "اتهم كويلار بتلقي مدفوعات من شركة نفط أذربيجانية ومن بنك مكسيكي، علاوة على ذلك، تعتقد وزارة العدل أن عضو الكونغرس قام بغسل هذه الأموال من خلال عقود وهمية للخدمات الاستشارية في شركات مملوكة لزوجته إيميلدا كويلار".

BREAKING NEWS: Rep. Henry Cuellar and his wife allegedly took nearly $600,000 in bribes, indictment says. https://t.co/UccVHwHtkYpic.twitter.com/aU4URKYuH5 — News 4 San Antonio (@News4SA) May 3, 2024

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه "مقابل الرشاوى، استخدم عضو الكونغرس نفوذه على مسؤولين رفيعي المستوى في الكونغرس الأمريكي لصالح شركات أجنبية وبنك".

هذا وينفي كويلار ارتكاب أي مخالفات أو أي تهم منسوبة له أو لزوجته، قائلا: "أريد أن أوضح أنني وزوجتي بريئان من هذه الاتهامات.. وكل ما فعلته في الكونغرس كان لخدمة شعب تكساس".

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المصدر: RT + صحيفة "ذا هيل"