أردوغان: نبذل جهودا لتبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبذل حاليا جهودا بشأن "تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية"، معربا عن أمله بالنجاح في ذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء، عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة: "نعلم جميعا أن معاناة الأبرياء (الفلسطينيين) المحكوم عليهم بالموت والجوع والبؤس لن تُنسى حتى بعد مرور أجيال، ولقد اتخذنا في تركيا موقفا حازما وواعيا وشجاعا بشأن هذه القضية منذ اليوم الأول".

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وأكد عزمه على "مواصلة تكثيف الجهود لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني".

وجدد الرئيس التركي دعواته إلى وقف الظلم الإسرائيلي المستمر في غزة منذ أكثر من 200 يوم.

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض أمن المنطقة كلها للخطر بمن فيهم مواطنوه من أجل إطالة حياته السياسية فقط".

وحذر الرئيس التركي من مساعي إسرائيل لحرف الانتباه عن "جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة".

وأكد فظاعة الوضع الحالي في غزة، مضيفا "يجب على أصدقائنا الألمان أن يروا المشهد المرير للأطفال والنساء والمسنين في غزة، فقد تم تدمير غزة وفلسطين بالكامل".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات التي تمتلكها كل من إسرائيل وغزة غير قابلة للمقارنة مطلقا".

وأردف أن "الغرب برمته يواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل، فهل تتمتع غزة بمثل هذه الإمكانات في مواجهة الهجمات الإسرائيلية الوحشية؟ لا".

وعن العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وتل أبيب قال الرئيس أردوغان: "لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر، وكان وزير خارجيتنا أعلن ذلك قبل مدة قصيرة".

واختتم أردوغان بأن الجميع يدرك أنه ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة، فستزداد التهديدات التي يتعرض لها السلام الإقليمي والعالمي، وأن التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي هو أحدث وأبرز مثال على ذلك.

المصدر: الأناضول