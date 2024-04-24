بالفيديو.. الإمساك بتمساح داخل قاعدة جوية في ولاية فلوريدا

قال مسؤولون أمريكيون إن تمساحا كبيرا شق طريقه إلى المدرج في قاعدة ماكديل الجوية في ولاية فلوريدا، حيث كان لا بد من إمساكه ونقله خارج القاعدة إلى "بيئة أكثر ملاءمة".

وشوهد التمساح المسنن صباح الاثنين بجانب جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135، حسبما نشر مسؤولون في القاعدة في تامبا على "فيسبوك".

وتم استدعاء ضباط لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، الذين قبضوا على الحيوان ثم أطلقوه في نهر هيلزبورو القريب.

ووفقا لمسؤولي الحياة البرية، تصبح التماسيح أكثر عرضة للتجول في منطقة غير مألوفة في أبريل أثناء بحثها عن شركاء للتزاوج.

المصدر: AP