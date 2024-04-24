بالفيديو.. الإمساك بتمساح داخل قاعدة جوية في ولاية فلوريدا
قال مسؤولون أمريكيون إن تمساحا كبيرا شق طريقه إلى المدرج في قاعدة ماكديل الجوية في ولاية فلوريدا، حيث كان لا بد من إمساكه ونقله خارج القاعدة إلى "بيئة أكثر ملاءمة".
وشوهد التمساح المسنن صباح الاثنين بجانب جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135، حسبما نشر مسؤولون في القاعدة في تامبا على "فيسبوك".
WATCH: Wild footage shows authorities wrangle massive alligator that wandered onto Air Force Base tarmac in Tampa, Florida#Florida#alligator#Rescue#Tampa#Breakingpic.twitter.com/OADgbcmFVt— News Update (@ChaudharyParvez) April 24, 2024
وتم استدعاء ضباط لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، الذين قبضوا على الحيوان ثم أطلقوه في نهر هيلزبورو القريب.
ووفقا لمسؤولي الحياة البرية، تصبح التماسيح أكثر عرضة للتجول في منطقة غير مألوفة في أبريل أثناء بحثها عن شركاء للتزاوج.
المصدر: AP