ماتفيينكو: أوروبا ستركع بأوامر الولايات المتحدة قريبا

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إن الولايات المتحدة، بعد تخصيص حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، ستطالب أوروبا بتخصيص أكبر قدر ممكن من الأموال لكييف.

جاء ذلك في مقابلة لماتفيينكو مع وكالة "نوفوستي" حيث تابعت: "لم يكن هناك شيء غير متوقع في الموافقة على قرار تخصيص المساعدات لأوكرانيا، وستذهب المساعدات للمصالح الأمريكية وليس الأوكرانية".

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وقالت: "الآن سوف يركّعون أوروبا بشكل عام، وسيطالبونها بتقديم أكبر قدر ممكن من الأموال لهذه المواجهة المجنونة. لذلك نحن مستعدون للنظر في أي سيناريوهات، وتعملون أن لدينا خططا أولية وأخرى ثانوية ولن يتمكنوا من فعل أي شيء معنا في هذا الصدد. لكن الأهم هو فهمهم لأنهم بذلك إنما يطيلون أمد الصراع".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق، بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي