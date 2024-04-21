 
مباشر

نتنياهو: حماس ترفض جميع ما قدمناه من مقترحات وسنوجه لها ضربات مؤلمة قريبا (فيديو)

أخبار العالم

نتنياهو: حماس ترفض جميع ما قدمناه من مقترحات وسنوجه لها ضربات مؤلمة قريبا (فيديو)
RT
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xecu

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن حماس ترفض جميع ما قدمته تل أبيب من مقترحات، مؤكدا أنه يجب زيادة الضغط العسكري على الحركة.

إقرأ المزيد
بن غفير يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة
بن غفير يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة "نيتسح يهودا"

وفي كلمة وجهها عشية ليلة عيد الفصح اليهودي أفاد نتنياهو: "للأسف، حتى الآن ترفض حماس رفضا قاطعا كافة المقترحات الخاصة بالإفراج عن مختطفينا".

وأضاف "لهذا السبب قال وزير الخارجية الأمريكي إن حماس رفضت جميع المقترحات المقدمة إليها.. وبحسب قوله فإن الشيء الوحيد الذي يمنع التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين هو حماس".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "بدلا من التراجع عن مواقفها المتطرفة تقوم حماس بالبناء على الانقسام في داخلنا، وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لذلك تواصل تشديد شروطها للإفراج عن مختطفينا".

إقرأ المزيد
"انحطاط وسخافة ".. هجوم إسرائيلي عنيف على واشنطن بسبب نيتها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية

وأردف بالقول: "لذلك سنوجه لها ضربات إضافية ومؤلمة وسيحدث ذلك قريبا".

وصرح نتنياهو بأن تل أبيب ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط العسكرية والسياسية على حماس لأنها الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن وتحقيق النصر.

وتعليقا على فرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، شدد رئيس الوزراء على أنه سيدافع بشراسة عن الجيش الإسرائيلي والجنود.

وذكر في تصريحاته: "إذا اعتقد أحد أن بإمكانه فرض عقوبات على وحدة من جيش الدفاع الإسرائيلي، فسوف أحاربه بكل ما أوتي من قوة"، مضيفا: "كما أن جنودنا متحدون لحمايتنا في ساحة المعركة فإننا متحدون لحمايتهم في الميدان السياسي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا