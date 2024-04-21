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مصرع 58 شخصا على الأقل بحادث غرق في إفريقيا الوسطى (فيديو)

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مصرع 58 شخصا على الأقل بحادث غرق في إفريقيا الوسطى (فيديو)
Globallookpress
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قضى 58 شخصا على الأقل وفقد آخرون إثر غرق عبارة مكتظة في بحيرة مبوكو في بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، كانت تقلهم لحضور مراسم جنازة يوم الجمعة، وفق أحدث حصيلة وردت السبت. 

وقال المدير العام للحماية المدنية توماس ديماس الذي وصلت فرقه إلى المكان بعد نحو 40 دقيقة من الحادث، لإذاعة محلية "تمكنا من انتشال 58 جثة. نجهل عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت الماء".

وأفاد شهود بأن العبارة كانت تقل أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها إلى حد كبير، وكانت متجهة إلى ماكولو، البلدة الواقعة على بعد 45 كيلومترا من بانغي، لحضور مراسم جنازة مسؤول محلي.

وقال الشاهد موريس كابينيا الذي شارك في سحب أول الضحايا، وبينهم شقيقته، بمساعدة صيادين قبل وصول المسعفين، إن العبارة انقلبت بعيد إبحارها.

وكانت عائلات لا تزال السبت قرب البحيرة بحثا عن أقارب لها لا يزالون مفقودين. ولم تتوفر حتى الآن حصيلة نهائية لعدد الضحايا. 

المصدر: أ ف ب

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