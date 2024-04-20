"أ ب" : صور قمر صناعي تظهر أضرار الهجوم الإيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية

أظهرت صور قمر صناعي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" السبت، أن الهجوم الإيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قد أدى إلى إتلاف ممر حظائر الطائرات.

إقرأ المزيد

وكشفت صور "بلانت لابس بي بي سي" (Planet Labs PBC) التي التقطت الجمعة بطلب من "أ ب" بقعة سوداء جديدة على ممر قرب حظائر طائرات في الشطر الجنوبي من قاعدة نيفاتيم الجوية على بعد 65 كيلومترا جنوب القدس.

وتتطابق صورة القمر الصناعي مع مقطع مصور بثه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وأظهر معدات بناء تعمل على ترميم ممر مدمر.

كما تتطابق الحظيرة في خلفية المقطع تلك التي ظهرت قربه.

AP / Planet Labs PBC

AP / Planet Labs PBC

وأظهرت صور أخرى نشرها الجيش الإسرائيلي حفرة في الرمال ودمارا تحت ما بدا أنه جدار قال إنه نتيجة للهجوم الإيراني.

אמש, חיל האוויר יחד עם המדינות השותפות האסטרטגיות, יירטו בהצלחה עשרות איומים אווירים אשר שוגרו מאיראן לעבר שטח ישראל. עשרות ממטוסי חיל האוויר היו פרוסים בשמיים במשימת הגנה על שמי המדינה, ויירטו בהצלחה כלי טיס בלתי מאוישים וטילי שיוט>> pic.twitter.com/bcz0tp01xN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 14, 2024

מתוך מאות שיגורים, מספר טילים בודדים בלבד חדרו לשטח מדינת ישראל וגרמו לנזק קל בלבד לתשתית בבסיס נבטים, בסמוך למסלול הסעה ובציר במרחב החרמון.



תפקוד בסיס נבטים לא נפגע, המטוסים המשיכו להמריא ולנחות ולמלא את משימות ההגנה והתקיפה - גם במהלך הלילה, ולאורך היום>> pic.twitter.com/4Zr4MOdHW9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 14, 2024

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية التي نشرت صورا منخفضة الجودة للموقع يوم الخميس، أن حظائر الطائرات المجاورة تضم طائرات شحن من "طراز سي-130".

إقرأ المزيد

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الأحد 14 أبريل بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت 13 أبريل أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.

وأظهر الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي مدى استعداد طهران لاستخدام ترسانتها الهائلة من الصواريخ الباليستية مباشرة على إسرائيل، فيما تستمر التوترات في أنحاء الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

المصدر: "أ ب"