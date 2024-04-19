G7 تدعو إلى خفض الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، في اجتماعهم في جزيرة كابري الإيطالية، زعماء دولهم إلى دراسة خيارات تقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية.

وجاء في بيان نشر في ختام الاجتماع: "نود التذكير بالالتزام التي اتخذه زعماء مجموعة السبع، بتقييم التدابير الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية من السلع النووية المدنية وتقديم المساعدة للدول التي تسعى إلى تنويع إمداداتها".

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وأكدت مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسيا وإيطاليا وكندا واليابان، عزمها على تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وزيادة المساعدات المقدمة لكييف في مجال الأمن.

المصدر: نوفوستي