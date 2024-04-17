أفغانستان.. "طالبان" تغلق قناتين تلفزيونيتين

أغلقت حركة "طالبان" الأفغانية قناتين تلفزيونيتين في البلاد بدعوى عدم مراعاة "القيم الإسلامية والوطنية وانتهاك المبادئ الصحفية".

وقال المسؤول في لجنة انتهاكات وسائل الإعلام في وزارة الإعلام الأفغانية، حفيظ الله باراكزاي، إن المحكمة ستحقق في ملفات القناتين، ومقرهما كابل.

وتابع: لا يمكن لقناتي "نور" و"باريا" البث حتى تصدر محكمة قرارا بشأنهما.

وأضاف "على الرغم من التحذيرات والتوصيات المتكررة، إلا أن القناتين لم تلتزما بالمبادئ الصحفية، ولم تأخذا في الاعتبار القيم الوطنية والإسلامية"، دون الخوض في تفاصيل حول الانتهاكات المزعومة.

ولم يصدر تعليق من القناتين حتى الآن.

وفقد كثير من الصحفيين الأفغان وظائفهم بعد سيطرة "طالبان" على السلطة عام 2021، حيث أغلقت وسائل إعلام بسبب نقص التمويل أو مغادرة موظفيها إلى خارج البلاد.

وتحظى قناة "نور"، التي بدأت البث عام 2007، بدعم وزير الخارجية السابق وزعيم حزب "الجمعية الإسلامية"، صلاح الدين رباني.

بينما بدأت قناة "باريا" البث عام 2019، وهي مملوكة لقلب الدين حكمتيار، رئيس الوزراء السابق والقيادي في الحزب "الإسلامي الأفغاني"، والذي لا يزال مقره في كابل.

من جهته وصف مركز "الصحفيين الأفغاني" غلق القناتين بـ "العمل غير القانوني" من جانب الحكومة التي تسيطر عليها "طالبان".

وقال إن "الغلق يعد بمثابة خطوة أخرى ضمن فرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام في البلاد".

وذكر المركز في تقريره السنوي لعام 2023 أنه وثق نحو "168 حالة انتهاك لحقوق الصحفيين تضمنت حالة وفاة واحدة و61 حالة اعتقال".

المصدر: "أسوشيتد برس"