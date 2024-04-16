مجلة "نيوزويك" تكشف عن مصير المحتمل لـ"عاصمة أوكرانيا الثانية"

قال الخبير العسكري جاكوب باراكيلاس لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن روسيا يمكنها السيطرة على مقاطعة خاركوف بفضل قربها من الحدود وضعف القوات المسلحة الأوكرانية، في غضون أشهر قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية خاركوف وما تتمتع به من رمزية مهمة.

وذكّر الخبير العسكري بأن فلاديمير زيلينسكي وصفها في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "إحدى عواصم" أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن الخبير قوله: "بما أن خاركوف تقع على بعد أقل من 20 ميلا (32 كيلومترا) من الحدود الروسية، فإن هجوما بطيئا وقويا قد يسمح لموسكو بالسيطرة على المدينة في غضون أشهر".

ووفقا لباراكيلاس، يمنح قرب خاركوف من الأراضي الروسية الجيش الروسي أفضلية في دعم القوات المتقدمة، مشيرا إلى ضعف القوات الأوكرانية الذي بدا واضحا خلال السنة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي