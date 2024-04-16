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التلفزيون الصيني: شي وشولتس يعارضان استخدام الأسلحة النووية

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التلفزيون الصيني: شي وشولتس يعارضان استخدام الأسلحة النووية
Globallookpress Michael Kappelerdpa
الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتس (16 أبريل 2024)
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بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية وأشارا إلى معارضتهما استخدام الأسلحة النووية والهجمات على المنشآت النووية السلمية.

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جاء ذلك وفقا لما ذكره تقرير للتلفزيون الصيني، حيث أفاد بأن شي جين بينغ وأولاف شولتس "أجريا تبادلا متعمقا لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية، واتفقا على أن الصين وألمانيا ملتزمتان بدعم مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعارضة استخدام الأسلحة النووية والهجمات على المنشآت النووية السلمية".

وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين دعما أيضا الحل المناسب لقضايا الأمن الغذائي الدولي والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

المصدر: نوفوستي

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