تداول صورة لحطام صاروخ إيراني في منطقة سياحية شهيرة

أظهرت مشاهد متداولة حطام صاروخ باليستي إيراني يطفو في البحر الميت بمنطقة عين بوكيك السياحية المليئة بالفنادق على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

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ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

ودانت القوى الغربية الضربات الإيرانية لإسرائيل، محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: RT