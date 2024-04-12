أمير قطر يعزي هنية في أبنائه وأحفاده

عزّى أمير قطر تميم بن حمد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في أبنائه الستة وأحفاده الذين قتلوا بضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم غربي غزة مؤخرا.

وقالت حركة حماس في بيان: "تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، حيث قدم التعازي باستشهاد 3 من أولاده وأحفاده بقصف صهيوني غادر شمال قطاع غزة في أول أيام عيد الفطر السعيد".

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كما قدم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في وقت سابق من اليوم تعازيه لهنية في اتصال هاتفي.

وقتل ثلاثة من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: RT