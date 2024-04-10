واشنطن تكشف سبب عدم إمدادها كييف بطائرات F-16

قالت سيليست فالاندر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، إن الحلفاء الأوروبيين يعتزمون تقديم إمدادات “وافرة” من طائرات F-16 المقاتلة إلى أوكرانيا.

وأضافت ممثلة وزارة الدفاع خلال جلسة استماع بالكونغرس عقدت الأربعاء ردا على استفسار حول أسباب عدم إمداد كييف بطائرات إف-16 الأمريكية: نحن نؤيد إمداد كييف بطائرات إف-16 من الدول الأوروبية والعدد الذي ستقدمه يلبي طلبات أوكرانيا الحالية.

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وكانت هولندا والدنمارك أول دولتين وافقتا على إمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

من ناحيته أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدريب.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات إف-16 إلى كييف في عام 2024.

من جهته أشار السفير الروسي لدى لاهاي ألكسندر شولغين في وقت سابق، إلى أن الهولنديين يتجاهلون حقيقة أن إمداد كييف بالمقاتلات سيطيل أمد الصراع في أوكرانيا، وسيزيد من معاناة المواطنين.

المصدر: نوفوستي