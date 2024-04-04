بولندا تنتظر من إسرائيل اعتذارا رسميا

أعلنت وزيرة الدولة بمستشارية رئيس الجمهورية البولندية مالغورزاتا بابروكا، أن بلادها تنتظر من إسرائيل اعتذارا رسميا بعد مقتل متطوع بولندي بين أعضاء "المطبخ المركزي" في غزة.

وقالت بابروتسكايا: "نحن ننتظر تفسيرا وننتظر اعتذارا رسميا، حتى لو كان الحادث عن طريق الخطأ".

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وأضافت: "منذ أيام قليلة احتفلنا باليوم الوطني لإحياء ذكرى البولنديين الذين أنقذوا اليهود من الاحتلال الألماني، هؤلاء البولنديين الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية".

كما أكدت على أن "السفير الإسرائيلي لم يرغب بالتعليق على الحادث بحجة أنه في بولندا يمكن رؤية الشعارات المعادية للسامية في كل مكان، وهو أمر غير صحيح، المطالبة بالحقيقة حول ظروف وفاة مواطن بولندي لا علاقة لها بمعاداة السامية".

وأكدت المنظمة في وقت سابق "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي". ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

وقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ "اعتذاره" لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بعد مقتل 7 من عماله في هجوم للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة فجر الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي