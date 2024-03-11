النواب الجمهوريون: مشروع الميزانية الذي قدمه بايدن خارطة الطريق لتراجع أمريكا

رفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهموه بالتهور في الإنفاق.

وقال الجمهوريون في مجلس النواب في بيان مشترك لهم، نشره رئيس مجلس النواب مايك جونسون، يوم الاثنين، إن "سعر مقترح الرئيس بايدن بشأن الميزانية يعتبر تذكيرا صارخا آخر بشهية لا تشبع لهذه الإدارة التي تسعى للإنفاق المتهور، وإهمال الديمقراطيين للمسؤولية المالية".

ووصف البيان مقترح بايدن بأنه "خارطة الطريق للإسراع بتراجع أمريكا"، متهما الرئيس بأنه يسعى "لإنفاق تريليونات إضافية من دولارات دافعي الضرائب على تفعيل أجندته اليسارية".

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وأكد الجمهوريون في مجلس النواب أنهم "يرفضون مقترح بايدن الخاطئ بشأن الميزانية وقد اتخذوا خطوات لإعادة بلادنا إلى طريق العقلانية المالية".

وكان بايدن قد قدم مشروع الميزانية لعام 2025 الذي يتضمن نفقات قدرها 7.3 تريليون دولار، وهذا يزيد على نفقات عام 2024 بمقدار نحو 300 مليار دولار.

المصدر: RT