شخص يسكب البيرة على ابنة شقيقة مارين لوبن Marine Le Pen في معرض زراعي بباريس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية قيام شخص بسكب البيرة على رأس نائبة رئيس حزب "الاستعادة" اليميني الفرنسي ماريون ماريشال لوبن، ابنة شقيقة زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحيطين بماريشال قولهم تعليقا على الحادثة: "من الواضح أنه كان رجلا مخمورا يريد أن ينال شهرة". وبحسب الوكالة وقع الحادث في معرض زراعي بالعاصمة الفرنسية باريس

🍺🇫🇷FLASH - Marion Maréchal a été recouverte de bière au Salon de l'Agriculture. (témoins) pic.twitter.com/BNGFAuPapT — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 29, 2024

وأدان رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، الذي أسسه جد ماريون ماريشال، جان ماري لوبن، الهجوم عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

المصدر: RT