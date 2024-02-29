 
مباشر

شخص يسكب البيرة على ابنة شقيقة مارين لوبن Marine Le Pen في معرض زراعي بباريس (فيديو)

أخبار العالم

شخص يسكب البيرة على ابنة شقيقة مارين لوبن Marine Le Pen في معرض زراعي بباريس (فيديو)
AP
نائبة رئيس حزب "الاستعادة" اليميني الفرنسي ماريون ماريشال لوبان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2s8

أظهر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية قيام شخص بسكب البيرة على رأس نائبة رئيس حزب "الاستعادة" اليميني الفرنسي ماريون ماريشال لوبن، ابنة شقيقة زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحيطين بماريشال قولهم تعليقا على الحادثة: "من الواضح أنه كان رجلا مخمورا يريد أن ينال شهرة". وبحسب الوكالة وقع الحادث في معرض زراعي بالعاصمة الفرنسية باريس

وأدان رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، الذي أسسه جد ماريون ماريشال، جان ماري لوبن، الهجوم عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا