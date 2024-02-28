عودة عائلة إيطالية من ثلاثة أفراد إلى روما بعد عامين من الاختطاف في مالي
AP
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استقبل وزير الخارجية الإيطالي عائلة إيطالية مكونة من ثلاثة أفراد لدى وصولها إلى روما بعد ساعات فقط من إطلاق سراحهم من الأسر لمدة عامين في دولة مالي الإفريقية.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إن أفراد الأسرة جميعهم بصحة جيدة.
وذكرت السلطات الإيطالية إن الأسرة عاشت في مالي لسنوات كجزء من "مجتمع شهود يهوه المندمج جيدا".
وتم اختطاف روكو لانغوني وزوجته ماريا كيفانو وابنه البالغ جيوفاني لانغوني من منزلهم في مدينة كوتيالا، جنوب شرق العاصمة المالية، على يد مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة.
المصدر: أب