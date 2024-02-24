مقاطعة أرجنتينية تهدد رئيس البلاد بالتمرد

هدد إيغناسيو توريس حاكم مقاطعة تشوبوت الأرجنتينية، الحكومة الفيدرالية في البلاد بقطع إمدادات النفط والغاز إذا لم تحصل المنطقة على عائدات الضرائب المخصصة لها.

وكتب الحاكم على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "المقاطعة جزء لا يتجزأ من الوطن وتستحق الاحترام. ولا يمكن لأحد أن يستعبدها أو يبتزها بتخفيض مخصصات الأموال العامة التي تعود لها بحق".

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وأشار توريس إلى أن حكومة البلاد "احتجزت بشكل غير قانوني" 13.5 مليون دولار في فبراير الماضي، أي أكثر من ثلث حصة المقاطعة الشهرية من تحصيل الضرائب.

وحذر حاكم المقاطعة من أنه "إذا لم يلتزموا بالدستور ولم يحولوا الأموال إلى سكان تشوبوت، فلن تقوم تشوبوت بتزويدهم بالنفط والغاز الذي ينتج في أراضيها".

وفي نهاية يناير، هدد بيدرو بيساتي نائب حاكم مقاطعة ريو نيغرو الأرجنتينية كذلك بترك حكومة البلاد بدون موارد الطاقة إذا لم يتوقف الرئيس خافيير ميلي عن إطلاق التهديدات ضد المناطق.

من جانبها، أفادت صحيفة La Nación بأن رئيس البلاد الحالي قام بإقالة وزير البنية التحتية غييرمو فيرارو، للاشتباه في قيامه بتسريب معلومات بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع المذكور، هدد الرئيس خافيير ميلي بأنه سيترك بدون "فلس واحد" حكام المقاطعات الذين لم يدعم نوابهم الإقليميون إصلاحاته في الكونغرس.

في وقت سابق، رفض مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني، اعتماد برنامج إصلاحات قدمه الرئيس ميلي، وذلك بسبب الفصل الخاص بقانون خصخصة الشركات المملوكة للدولة. وتمت إعادة الوثيقة إلى اللجنة المختصة لتقوم بتنقيحها.

وانتقد رئيس الدولة، النواب الذين صوتوا ضد البرنامج، ووصفهم بـ"الخونة والمجرمين والطفيليين".

المصدر: نوفوستي