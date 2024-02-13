دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو إلى تصفية "الناتو" والاتحاد الأوروبي لأن أعضاءهما يروجون باستمرار لأجندة عسكرية، مستشهدا بتصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس.

Globallookpress Vincent IsoreKeystone Press Agency

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جاء ذلك في تغريدة لفيليبو على موقع X، كتب فيها ساخطا على تصريحات شولتس: "إنه جنون مطلق! لقد أدلى المستشار الألماني شولتس لتوه بتصريحات ذات طبيعة خطيرة غير مسبوقة، تهدف إلى جر القارة الأوروبية بأكملها إلى حرب عالمية حقيقية! وهو يدعو أوروبا إلى (التحول إلى اقتصاد حرب واسع النطاق)! (لم نعد نعيش في زمن السلم بل في زمن الحرب)!".

وشدد فيليبو أيضا على أهمية تصفية "الناتو" والاتحاد الأوروبي، حيث أن أعضاءهما يروجون باستمرار لأجندة عسكرية: "من الملح التخلص من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

Complètement dingue ! ⤵️

Le chancelier allemand #Scholz vient de faire des déclarations d’une gravité inouïe, visant à entraîner tout le continent européen dans ce qui serait une véritable 3è guerre mondiale !

Il presse « l’Europe d’entrer en économie de guerre à grande échelle »… pic.twitter.com/lQFfPMmULp — Florian Philippot (@f_philippot) February 13, 2024

وكانت موسكو قد أكدت من قبل مرارا وتكرارا أنها لا تشكل أي تهديد لأي من دول حلف "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، لا تزال روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، فيما يتعيّن على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة أوروبا. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف "الناتو"، ولكن إذا تهوّر أحد، فإن موسكو مستعدة لذلك.

المصدر: نوفوستي