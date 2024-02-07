شقيقة رئيس تشيلي السابق بينيرا تكشف تفاصيل مصرعه في تحطم مروحية

كشفت ماغدالينا شقيقة رئيس تشيلي السابق سيباستيان بينيرا اليوم الأربعاء في حديث لإذاعة BioBioChile تفاصيل مصرع شقيقها في حادث تحطم مروحية.

وقالت ماغدالينا للإذاعة إن شقيقها مات لأنه آثر إعطاء عائلته فرصة النجاة عند تحطم المروحية، مضحيا بحياته لأجل عائلته، مشيرة إلى أنها كانت على متن تلك المروحية ايضا.

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وأوضحت أنه عقب الإقلاع ارتفعت المروحية إلى مسافة 400 م وعندها تلقى بينيرا إشعارا بوجود خلل في الطائرة، وإضطر ركابها إلى القفز للنجاة بسبب تعذر هبوطها، إلا أن بينيرا آثر البقاء على متنها ومحاولة التحكم بها قبل التحطم قائلا: "إنه إن قفز من على متنها فإنها ستسقط على من قفز منها".

ووفقا للإذاعة طلبت ماغدالينا من شقيقها القفز أيضا لكنه رفض ذلك بالقول "إن على أفراد الأسرة القفز حتى يتمكن من التحكم بالطائرة ومحاولة الهبوط بها بسلام".

وقد أعلنت سلطات تشيلي في الـ 6 من فبراير الجاري مصرع الرئيس السابق للبلاد سيباستيان بينيرا نتيجة حادث تحطم مروحية في جنوب البلاد.

وأكدت وزيرة داخلية تشيلي كارولينا توها، نجاة الركاب الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن المروحية، فيما عثر رجال الإنقاذ على جثة بينيرا على عمق حوالي 40 مترا بالقرب من مدينة لاغو رانكو حيث وقع الحادث.

المصدر: نوفوستي