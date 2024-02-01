ترشيح أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبيرغ لجائزة نوبل للسلام

ذكرت صحيفة "Verdens Gang" النرويجية، أنه تم ترشيح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، لجائزة نوبل للسلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترشيح ستولتنبيرغ تقدم به نائب رئيس الحزب الليبرالي وزير الثقافة النرويجي السابق عابد راجا.

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وبحسب زعم راجا "لم يفعل أحد من أجل السلام والديمقراطية في أوروبا والعالم خلال العام الماضي أكثر (مما فعله) ينس ستولتنبيرغ".

ويوم أمس ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن النائبة الجمهورية كلوديا تيني رشحت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وقالت تيني إن "أساس الترشيح لهذه الجائزة هو جهود (ترامب) لتوقيع اتفاقيات إبراهام التي كانت بمثابة الأساس لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية".

وأشارت القناة، إلى أنه حتى الوقت الحالي رُشح ترامب عدة مرات لجائزة نوبل للسلام لمشاركته في توقيع اتفاقيات إبراهام، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق لم يحصل بعد على هذه الجائزة.

المصدر:RT