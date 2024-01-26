بوتين يهنئ قادة الهند بمناسبة "يوم الجمهورية"

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي بمناسبة يوم الجمهورية، مؤكدا على نفوذها العالمي الجديرة به وعلى نشاطها في حل القضايا المهمة.

وجاء في نص التهنئة التي نشرت على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزتي السيدة الرئيسة، عزيزي السيد رئيس الوزراء، أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني - يوم الجمهورية".

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وأضاف بوتين: لقد حققت الهند نجاحات مبهرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية وغيرها في العديد من المجالات، وتتمتع بنفوذ تستحقه عن جدارة على الساحة العالمية، وتشارك بصورة فاعلة في حل أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي".

كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة مع روسيا، ستواصل الدولتان رفع مستوى التعاون البناء. مبينا أن هذا "يلبي مصالح الدول الصديقة".

وتابع: "نحن نقدر عاليا علاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين دولتينا... أتمنى لكم وافر الصحة الجيدة والنجاح والرفاهية والازدهار لجميع مواطني الهند".

المصدر: RT