إصابة إمام مسجد الفاتح بإسطنبول جراء هجوم بالسكين

ذكر مكتب محافظ إسطنبول أن شخصا مجهولا هاجم إمام مسجد الفاتح وسط المدينة بسكين، مما أدى إلى إصابته وشخص آخر برفقته وتم اعتقال المهاجم.

وقال مكتب المحافظ في بيان: "أثار المدعو (ع. س.) الاضطراب داخل مسجد الفاتح عبر قيامه بترديد شعارات، حيث حذره إمام المسجد وطلب منه المغادرة"، وأشار البيان إلى "أن المدعو (ع.س) قام بطعن الإمام وشخص آخر بالسكين بعد تحذيره"، مشيرا إلى أن حالة الشخصين المصابين ليست خطيرة.

من جانبه قال محافظ إسطنبول داود غول في تغريدة على منصة "إكس": "ألقت الشرطة القبض على المعتدي، في الوقت الذي تحقق فيه مديرية أمن إسطنبول بالحادث"، وذكرت وسائل إعلام محلية: "أن المعتدي ردد شعار (الله أكبر، وأيها المسلمون استيقظوا) قبل الاعتداء على إمام الجامع وشخص آخر".

ويأتي هذا الاعتداء وسط النقاش الحاد بين الإسلاميين المتدينين والمدافعين عن العلمانية في تركيا والمطالبة بوضع حد للجماعات الدينية المتطرفة ومراقبتها، في الفترة الأخيرة.

المصدر: وكالات