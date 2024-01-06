الرئيس الروسي يكشف عن أسماء الفلاسفة المفضلين لديه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية الاحتفال بعيد الميلاد اليوم الأحد، إن الروسي نيكولاي بيردييف Berdiaev والألماني عمانوئيل كنط Kant، يعدان من ببين الفلاسفة المفضلين لديه.

جاء حديث بوتين خلال لقاء مع عائلات أبطال روسيا الذين قتلوا في العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين ردا على سؤال إذا ما كان بيرديايف هو فيلسوفه المفضل: "إنه واحد منهم"، وأضاف "هناك أشخاص مثل كنط"، مشيرا إلى أنه يجب على المرء أن يخترق أعمال الفلاسفة لفهمها.

وأكد بوتين خلال اللقاء دعمه لعائلات العسكريين الذين قتلوا لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الخاصة، وتمنى لهم عيد ميلاد سعيدا وقال "في هذا اليوم أريد أن نقول شيئا لطيفا يدعم ويساند بعضنا البعض بكل الأشكال".

وأكد أيضا أن "العديد من رجالنا الشجعان والأبطال ومحاربي روسيا، يقضون الآن العطلة وسلاحهم في أيديهم يدافعون عن مصالح بلادنا، لذلك أود أنا وأنتم أن نهنئ الجميع بهذا العيد".

المصدر: RT