قوات الأمن العراقية تعثر على صاروخ مجنح فشل إطلاقه في بابل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" اليوم الجمعة، عن عثور الشرطة العراقية على صاروخ مجنح إيراني الصنع فشل في الانطلاق في محافظة بابل.

وقالت القيادة في بيان: "في 3 يناير، اكتشفت الشرطة العراقية في بابل صاروخا مجنحا مخصصا لهجوم بري ذا تصميم إيراني فشل في الانطلاق"، مضيفة "يقدر التحالف جهود قوات الأمن الشرعية في العراق الرامية إلى منع الهجمات في المستقبل".

ولفتت الى أن "استخدام الذخائر الإيرانية التي أتت بها جماعات إرهابية داخل العراق وسوريا يعرض قوات التحالف والسكان المحليين للخطر".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الخميس، استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بالطيران المسير، مؤكدة استمرارها "في دك معاقل العدو".

ومن جانبه، أكد الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية في العراق أدت إلى مقتل القيادي مشتاق طالب السعيدي، من حركة "النجباء"، زاعما أنه كان ضالعا في التخطيط لشن هجمات ضد القوات الأمريكية.

لا بد من التذكير بأنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتعرض قواعد الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.

المصدر: RT