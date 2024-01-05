بكين تطالب السياسيين الأمريكيين بعدم التحدث عن الصين "بسبب وبلا سبب"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إنه يتوجب على السياسيين الأمريكيين أن يتجنبوا الحديث عن الصين "بسبب وبلا سبب".

وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي معقا على التقارير التي انتشرت حول تلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أموالا من الصين خلال فترة رئاسته.

وتابع: "لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر، اسمحوا لي أن أوصي السياسيين الأمريكيين المعنيين بعدم التحدث عن الصين بسبب أو بدون سبب".

وأصدرت الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب تقريرا يتهم ترامب بتلقي ملايين الدولارات من عملاء أجانب عبر كيانات تجارية خاضعة لسيطرته عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

ووفقا لهم تلقى ترامب هذه المدفوعات من عدد من الدول منها الصين والسعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وماليزيا وألبانيا وقطر والإمارات والكويت والهند والفلبين وتركيا.

ونشر أعضاء الكونجرس الديمقراطيون نتائج التحقيقات اتي توصلوا إليها للمضاربة على التحقيق الذي يجريه زملائهم الجمهوريون لبحث إمكانية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تورطه في تعاملات تجارية أجنبية لأقاربه.

المصدر: نوفوستي