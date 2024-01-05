 
مباشر

انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكايا غرب أوكرانيا

أخبار العالم

انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكايا غرب أوكرانيا
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wq7u

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بوقوع انفجارات صباح اليوم في مقاطعة خميلنيتسكايا غرب أوكرانيا، بعد إعلان التأهب الجوي في خمس مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربة صاروخية روسية.

إقرأ المزيد
إعلان التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية
إعلان التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية

وكتبت الصحيفة في صفحتها على "تلغرام": "وقعت انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكايا وتفيد مصادر محلية بعمل أنظمة الدفاع الجوي".

وأشارت إلى أنه تم رصد مجموعات من المسيرات الهجومية بالقرب من قرية ستاروقسطنطينوف حيث يوجد مطار عسكري.

وأعلنت حالة التأهب الجوي صباح اليوم في خمس مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربة صاروخية روسية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا