انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكايا غرب أوكرانيا

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بوقوع انفجارات صباح اليوم في مقاطعة خميلنيتسكايا غرب أوكرانيا، بعد إعلان التأهب الجوي في خمس مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربة صاروخية روسية.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة في صفحتها على "تلغرام": "وقعت انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكايا وتفيد مصادر محلية بعمل أنظمة الدفاع الجوي".

وأشارت إلى أنه تم رصد مجموعات من المسيرات الهجومية بالقرب من قرية ستاروقسطنطينوف حيث يوجد مطار عسكري.

وأعلنت حالة التأهب الجوي صباح اليوم في خمس مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربة صاروخية روسية.

المصدر: نوفوستي