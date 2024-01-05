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قتيل وجرحى إثر حريق بمستشفى في ألمانيا (صور)

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قتيل وجرحى إثر حريق بمستشفى في ألمانيا (صور)
Philipp Schulze/dpa
اندلاع حريق في مستشفى بمدينة أولزن
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قتل شخص وأصيب آخرون اليوم الجمعة إثر حريق في أحد مستشفيات مدينة أولزن بولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن 22 شخصا أصيبوا، 6 منهم حالات خطيرة. واندلع الحريق في وقت متأخر بالطابق الثالث من المستشفى، وامتد إلى غرف المرضى، فيما كان حوالي 140 من عمال الإنقاذ في الخدمة.

قتيل وجرحى إثر حريق بمستشفى في ألمانيا (صور)اندلاع حريق في مستشفى بمدينة أولزن

وبحسب إدارة الإطفاء، أقامت خدمة الإنقاذ نقطة تجمع حيث تم فحص المرضى. ثم تم توزيعهم على أجنحة أخرى في العيادة أو نقلهم إلى المستشفيات المحيطة. ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص المتضررين من الحريق وآثاره.

قتيل وجرحى إثر حريق بمستشفى في ألمانيا (صور)اندلاع حريق في مستشفى بمدينة أولزن

المصدر: NTV

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