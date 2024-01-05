قتيل وجرحى إثر حريق بمستشفى في ألمانيا (صور)

قتل شخص وأصيب آخرون اليوم الجمعة إثر حريق في أحد مستشفيات مدينة أولزن بولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن 22 شخصا أصيبوا، 6 منهم حالات خطيرة. واندلع الحريق في وقت متأخر بالطابق الثالث من المستشفى، وامتد إلى غرف المرضى، فيما كان حوالي 140 من عمال الإنقاذ في الخدمة.

وبحسب إدارة الإطفاء، أقامت خدمة الإنقاذ نقطة تجمع حيث تم فحص المرضى. ثم تم توزيعهم على أجنحة أخرى في العيادة أو نقلهم إلى المستشفيات المحيطة. ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص المتضررين من الحريق وآثاره.

المصدر: NTV