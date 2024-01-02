إغلاق السفارة الفرنسية لدى النيجر حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء أن سفارتها لدى النيجر مغلقة حتى إشعار آخر، وستواصل العمل من باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "السفارة الفرنسية لدى النيجر مغلقة حتى إشعار آخر". كما أشارت إلى أن "المكتب التمثيلي سيستمر في العمل من باريس".

L’ambassade de France au #Niger est désormais fermée jusqu’à nouvel ordre. (...) L’ambassade poursuivra ses activités depuis Paris. Elle maintiendra notamment un lien avec les ressortissants français présents sur place, et avec les ONG intervenant dans le secteur humanitaire, que… pic.twitter.com/zEBFsMlRHA — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 2, 2024

هذا أفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، عن مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن باريس قررت إغلاق سفارتها لدى النيجر بسبب عدم قدرتها على "العمل بشكل طبيعي".

وسحبت القوات الفرنسية آخر جنودها من عاصمة النيجر نيامي أواخر شهر ديسمبر مختتمة بذلك وجودها العسكري في البلاد الذي استمر أكثر من عشرة أعوام.

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المصدر: RT