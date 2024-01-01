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ماسك حول توقعاته لعام 2024: أكثر جنونا من الأعوام السابقة

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ماسك حول توقعاته لعام 2024: أكثر جنونا من الأعوام السابقة
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على منصة "إكس" أن العام الجديد سيكون أسوأ من الأعوام السابقة.

وأجاب عن سؤال أحد مستخدمي الإنترنت حول ما يمكن توقعه في العام المقبل بعد "أربع سنوات من الجنون" قائلا: "توقعاتي.. 2024 سيكون أكثر جنونا".

وتوقعت صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق أن شركة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك ستفلس في عام 2024.

وكشف الفلكي اللبناني ميشال حايك ليلة رأس السنة عن توقعاته للبنان والعالم، حيث وصف العام 2024 بـ"لوحة الثنائيات" ومرحلة "وراء كل صفقة صفقة".

المصدر: RT

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