"ناشيونال إنتريست": ليس أمام اليابان خيار آخر سوى أن تصبح قوة نووية

كتب باري جيفن المحرر السابق بصحيفة "نيويورك تايمز" في مقال نشرته "ناشيونال إنترست"، أنه على اليابان لتتمكن من احتواء الصين وكوريا الشمالية وروسيا أن تصبح قوة نووية.

وأضاف جيفن في مقاله: "لقد وصلت اليابان إلى مفترق طرق تاريخي، ويتعين عليها أن تطور الأسلحة النووية لأنه ".

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وتابع: "إذا نظرنا إلى الوضع بشكل واقعي بشأن الوضع الجيوسياسي الحالي في آسيا، فهناك قضية واحدة فقط مهمة هو أن الظروف التي خدمت اليابان بشكل جيد بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية لم تعد موجودة".

ولفت إلى أن الصين النووية تشكل تهديدا متزايدا، وتمتلك كوريا الشمالية ترسانة متزايدة من الأسلحة النووية ولا تظهر أي علامات على تخفيف عدائها تجاه جيرانها. والأهم من ذلك كله هو أن "المظلة النووية" الأمريكية التي أتاحت لليابان سنوات عديدة من السلام والازدهار تحت الحماية العسكرية لواشنطن تتآكل بشكل متزايد، وربما لا يمكن إصلاحها".

وأشار إلى أن طوكيو ستكون قادرة على استخدام الأسلحة النووية "لاحتواء" الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

المصدر: نوفوستي، ناشيونال انتريست