بيسكوف يعلق على مرافقة مقاتلات "سو-35 إس" لطائرة الرئيس بوتين في الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على مرافقة مقاتلات "سو-35 إس" لطائرة بوتين في أبو ظبي، إنه من الطبيعي اتخاذ جميع التدابير لضمان أمن رئيس الدولة الروسية.

وقال بيسكوف: "المنطقة مضطربة... إذا كانت الإمارات والسعودية دولتين مستقرتين وآمنتين... فهناك المحيط، من المؤكد أن المنطقة المجاورة مليئة بالمخاطر... لذلك، بطبيعة الحال، يتم اتخاذ جميع التدابير لضمان أمن رئيس الدولة الروسية على المستوى المناسب".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس بوتين سيلتقي بالطيارين المقاتلين، لأن الطائرة الرئاسية والطائرات العسكرية تهبط في أماكن مختلفة.

وأضاف بيسكوف: "أعتقد، بالطبع، أن بوتين يعرف أو سيعرف من هم هؤلاء الطيارون بالضبط".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مشاهد تظهر مرافقة مقاتلات من طراز "سو-35 إس" التابعة للقوات الجوية الروسية، لطائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال رحلته إلى أبو ظبي.

المصدر: نوفوستي