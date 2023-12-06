الخارجية البرازيلية: لن يكون هناك نزاع مسلح بين فنزويلا وغويانا بسبب المنطقة المتنازع عليها

صرح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بأنه لن يكون هناك صراع مسلح بين فنزويلا وغويانا، بالرغم من التوترات المتزايدة بشأن منطقة غويانا-إيسيكويبو المتنازع عليها.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن فييرا هذا التصريح، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

ووصل فييرا، اليوم الأربعاء إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة "ميركوسور" المخطط عقدها في المدينة.

وأفاد موقع "G1"، سابقا، بأن وزارة الدفاع البرازيلية قررت إرسال 20 مركبة مدرعة إلى المناطق الحدودية مع فنزيلا لتعزيز الإجراءات الأمنية على خلفية تصعيد حدة التوتر حول المنطقة المتنازع عليها. وأضاف أنه سيتم توزيع المدرعات في ولاية رورايما في شمال البلاد، كما سيتجه إلى هذه المنطقة 130 عسكريا إضافيا.

ولا يزال النزاع بين فنزويلا وغويانا على ملكية المنطقة التي تبلغ مساحتها 159.500 كيلومتر مربع غرب نهر إيسيكويبو، المسمى بغويانا-إيسيكويبو، مستمرا منذ أكثر من 100 عام. تشكل هذه المنطقة أكثر من ثلثي أراضي غويانا وتضم 283 ألف شخص من أصل أكثر من 800 ألف من إجمالي سكان البلاد.



المصدر: تاس