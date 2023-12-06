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ترامب: حالة بايدن ليست للسخرية فهو يتعامل مع أسلحة نووية

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ترامب: حالة بايدن ليست للسخرية فهو يتعامل مع أسلحة نووية
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الناس على عدم السخرية من القدرات العقلية لخليفته جو بايدن.

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وقال ترامب خلال لقائه مع أنصاره في ولاية أيوا الأمريكية: "من الناحية المعرفية فهو ليس في حالة جيدة جدا. لكن ذلك ليس مضحكا جدا، ولا يجب علينا أن نمزح بشأنه. إنه أمر جدي، فنتعامل مع الأسلحة النووية. وهذا ليس مضحكا على الإطلاق".

وفي الوقت نفسه لم ينف ترامب أنه نفسه كان يسخر مرارا من بايدن في التجمعات الانتخابية، ويصور كيف لا يمكن لبايدن مغادرة المسرح بعد الخطابات.

وأشار إلى أن "حالة القادة العالميين أفضل بكثير، ويريدون الأفضل لبلادهم. وفي بلادنا هناك أحد لم يكن في أفضل حالة أبدا"، مذكرا أن بايدن وُصف في الماضي بأنه "أغبى سيناتور".

كما عبر عن شكوكه في مشاركة بايدن في الانتخابات المقبلة، بسبب حالته الجسدية والعقلية السيئة للغاية.
المصدر: نوفوستي

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