بايدن يكشف عن أمر دفعه إلى الترشح مرة ثانية للانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه ربما لم يكن ليترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الدولة لو لم يتخذ سلفه دونالد ترامب، الذي "لا يمكن السماح له بالفوز"، هذه الخطوة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بولاية بوسطن: "لو لم يترشح ترامب، لست متأكدا من أنني كنت سأترشح. لكن لا يمكننا أن نسمح له بالفوز".

وسبق أن سجل ترامب رسميا كأحد المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة. وهو السياسي الجمهوري الذي تعتبره أبرز وسائل الإعلام والمحللون المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في السباق الرئاسي المقبل عام 2024.

من جهتها، قالت العضو السابقة عن الحزب الجمهوري في الكونغرس، ليز تشيني، إنها تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كمرشحة مستقلة من أجل منع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.

المصدر: نوفوستي