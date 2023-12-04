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وكالة: العثور على 5 جثث بالقرب من مكان تحطم مروحية أمريكية في اليابان

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وكالة: العثور على 5 جثث بالقرب من مكان تحطم مروحية أمريكية في اليابان
AP
مكان الحادث، اليابان
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أفادت وكالة "كيودو" بعثور الغواصين على بقايا 5 من أفراد الطاقم وأجزاء من هيكل المروحية متعددة المهام الأمريكية "Osprey" التي تحطمت في الأسبوع الماضي.

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وأضافت الوكالة أنه في حال تأكد هذه المعلومة سيتم التأكد من وفاة 7 من أصل 8 أشخاص كانوا على متن المروحية.

وتحطمت مروحية متعددة المهام من طراز "Osprey CV22"، التابعة لقاعدة "يكوتا" الأمريكية في طوكيو، الأربعاء الماضي، بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية. وكان على متنها 8 أشخاص. وفي مساء اليوم نفسه تم العثور بالقرب من مكان الحادث على جثة أحد أعضاء الطاقم. هذا هو أول حادث لمروحية "Osprey" في اليابان يسفر عن وقوع ضحايا.

وقبل وقت قصير من الحادث طلبت المروحية هبوطا اضطراريا في مطار ياكوشيما. ورأى شهود عيان ألسنة اللهب تتصاعد من المحرك الأيسر للمروحية.

المصدر: نوفوستي

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