صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأنه إذا استمرت بلغاريا في كونها تابعة للولايات المتحدة وقررت تحت نفوذها بدء صراع مع روسيا، فإنها ستتقاسم مصير أوكرانيا.

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وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي البلغاري مارتين كاربوفسكي: "هل تريد حقا الانضمام إلى الحرب ضد روسيا؟ ألم تشاهد ما حدث في أوكرانيا؟ لا يمكنك هزيمة روسيا".

وأضاف أن القوات الروسية هي القوات الأكثر استعدادا للقتال على الكوكب اليوم، حيث إنها مدربة جيدا ومجهزة وخضعت لاختبار قتالي جاد لم يخضع له حلف الناتو من قبل.

وأشار إلى أن "الناحية الرئيسية لكل جيش هي عقليته وعقلية النصر. تعرف القوات الروسية طعم النصر، وتعرف كيف تفوز"، موضحا أنه ليس لدى بلغاريا وحلف الناتو كله، خلافا لروسيا، تدريب مناسب وضباط مدربون وواثقون بقدرتهم على النصر.

وتابع: "أين هو الانتصار الأخير لبلغاريا في الحرب؟ هل يوجد لديكم ضباط يعرفون معنى النصر؟".

ودعا ريتر بلغاريا للخروج من تحت تأثير الولايات المتحدة ليس فقط من أجل منع إشراكها في النزاع ضد روسيا بل ومن أجل ممارسة سياسة اقتصادية مستقلة بدون تأثير العقوبات الغربية التي تعرقل بناء العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة مع موسكو.

المصدر: نوفوستي