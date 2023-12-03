ضابط استخبارات أمريكي سابق: الغرب بات يطالب اوكرانيا "علنا" بتقبل تبعات الهزيمة

أشار ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر إلى أن الغرب بدأ يدرك أستحالة انتصار أوكرانيا في الحرب، لذلك تتزايد مطالبة كييف بقبول التسوية مع تخليها عن الأراضي التي خسرتها.

في مقال نشره على منصة "Energy Intelligence" أشار ريتر، إلى أن العديد ممن كانوا يؤمنون بامكانية انتصار أوكرانيا، باتوا يعلنون صراحة دعمهم لتسوية الصراع من خلال التفاوض، مع الاعتراف بخسارة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل السلام".

إقرأ المزيد

ولفت ريتر إلى أن إخفاقات الجيش الأوكراني في ساحات المعارك تلقي بظلال سلبية على الحليف الرئيسي لأوكرانيا ـــ الولايات المتحدة.

برأي ريتر، واشنطن أيضا فقدت الكثير من هيبتها ومصداقيتها العالمية كحليف موثوق بسبب هزائم الجيش الأوكراني.

من جانبها روسيا أكدت في أكثر من مناسبة استعدادها للتفاوض، لكن سلطات كييف رفضت ذلك، وحظرته على المستوى التشريعي.

وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا لم تغلق باب الحوار قط، ولكن على الجانب الآخر أن يعلن نواياه بشكل واضح ومباشر.

المصدر: ريا نوفوستي