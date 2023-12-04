"أسوشيتد برس": اعتقال سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مصادر لم تكشفها، بأنه تم في ولاية فلوريدا اعتقال مانويل روتشا، وهو سفير أمريكي سابق لدى بوليفيا، بتهمة التجسس لصالح السلطات الكوبية.

وقال مصدران مطلعان على مجرى التحقيق للوكالة، إنه تم القبض على روتشا (73 عاما) في ميامي يوم الجمعة.

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وأشار أحد المصادر إلى أن "وزارة العدل الأمريكية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية". ووعدت الوزارة بنشر المزيد من المعلومات التفصيلية حول القضية في جلسة المحكمة يوم الاثنين.

ووفقا للوكالة، عمل روتشا في أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. ونوهت بأنه أثناء عمله سفيرا للولايات المتحدة في بوليفيا منذ عام 2002، تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002.

وبحسب الوكالة، حذر الدبلوماسي المذكور، سلطات بوليفيا قبل عدة أسابيع من التصويت من أن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لهذه الدولة إذا تم انتخاب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.

المصدر: نوفوستي