قال ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة Ask The Inspector على موقع يوتيوب، إن الجيش الروسي سيحرر أوديسا من أجل حماية شبه جزيرة القرم.

وأضاف الخبير: "أعتقد أن الروس يفهمون جيدا الآن أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء هذا النزاع، تظل خلاصة القول هي أنه إذا بقيت أوكرانيا تسيطر على أوديسا، فإن القرم لن تكون آمنة أبدا. لذلك، من أجل ضمان سلامة شبه الجزيرة يجب تحرير أوديسا".

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وأشار الخبير إلى أنه بالإضافة إلى أوديسا، قد يخسر نظام كييف خمس مقاطعات، بالإضافة إلى فقدان كل ساحل البحر الأسود.

ووفقا له، وقع الأوكرانيون بأنفسهم على مثل هذا الحكم برفضهم مفاوضات السلام مع موسكو.

في وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الأوكراني، قد فشل في الواقع، وتقوم القوات الروسية بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة بأكمله. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية، فقدت منذ بدء ذلك الهجوم أكثر من 90 ألف شخص، وحوالي 600 دبابة وما يقرب من 1.9 ألف مركبة مدرعة.

المصدر: نوفوستي