في مطار ميونيخ .. ثقل الثلوج ألصق ذيلها بالأرض

تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ميونيخ الدولي، يوم أمس السبت، بسبب عاصفة شتوية ترافقت مع سقوط كثيف للثلوج على جنوب ألمانيا وأجزاء من النمسا وسويسرا.

وأفادت إدارة المطار بأن طائرة رجال الأعمال التابعة لشركة الطيران النمساوية Bairline، انقلبت على الجزء الخلفي من هيكلها والتصقت بالمدرج في مطار ميونيخ بسبب الثلوج المتراكمة هناك.

وقال ممثل شركة Bairline: "هذه الطائرة هي بالفعل إحدى طائرات شركتنا. وكان سبب الحادث هو تساقط الثلوج بكثافة".

وفي وقت سابق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة من طراز Cessna Citation X، فقدت توازنها بسبب التصاق الثلوج بوحدة الذيل والمحركات.

وزعم بعض المستخدمين، بأنه كان من المفترض أن تسافر الطائرة إلى دبي حيث تجري فعاليات مؤتمر المناخ COP28، المخصص لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولكن شركة الطيران المذكورة، نفت ذلك.

بشكل عام، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار ميونيخ حتى صباح الأحد بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

المصدر: نوفوستي