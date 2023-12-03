رئيس الفلبين يتهم "إرهابيين أجانب" بالوقوف وراء تفجير جامعة مينداناو

دان رئيس الفلبين فرديناد ماركوس الهجوم الذي استهدف قداسا كاثوليكيا كان يجري في جامعة مينداناو بجنوب البلاد اليوم الأحد، محملا "إرهابيين أجانب" المسؤولية عنه.

وقال ماركوس في بيان عبر شبكة "إكس": "أدين بأشد العبارات الممكنة، الأعمال الخرقاء والشنيعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب ضد جامعة ولاية مينداناو ومجتمعات مراوي في وقت مبكر الأحد".

pic.twitter.com/uvtpV4aPv3#Breaking#Philippine President Ferdinand #Marcos condemned on Sunday a bombing attack by “foreign terrorists” on a Catholic mass in the southern Philippines that left at least three people dead.



“I condemn in the strongest possible terms the senseless… pic.twitter.com/3gWHO3ZgOB — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 3, 2023

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وشدد على أن "المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سينظر إليهم دائما على أنهم أعداء لمجتمعنا".

وأكد ماركوس أنه أصدر تعليمات إلى الشرطة والقوات المسلحة الفلبينية لضمان حماية وسلامة المدنيين وأمن المجتمعات "المتضررة والضعيفة"، مشيرا إلى نشر أفراد أمن إضافيين.

وكانت الشرطة أعلنت أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بالقنابل وقع خلال قداس في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في مدينة ماراوي.

وفي وقت لاحق أفاد مسؤول عسكري محلي بأن حصيلة الضحايا بلغت أربعة قتلى على الأقل، بينهم ثلاث نساء، فيما تم نقل 50 مصابا الى مستشفيين لتلقي العلاج، معظمهم من حالات طفيفة.

المصدر: RT + وكالات