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الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف

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الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من اعتراض صاروخي "إس-200" أوكرانيين معدّلين لضرب أهداف أرضية فوق بحر أزوف.

وقالت الوزارة في بيانها: "حاول نظام كييف في 2 ديسمبر، حوالي الساعة 18.00 بتوقيت موسكو، تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تعديلهما لضرب أهداف على الأراضي الروسية".

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وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الصاروخين الأوكرانيين فوق بحر آزوف.

وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم السبت أن قواتها نفذت 27 ضربة مكثفة أصابت مطارات ومستودعات عسكرية أوكرانية، كما دمرت 8 طائرات للعدو وقامت بتحييد أكثر من 4500 من جنوده خلال أسبوع.

المصدر: نوفوستي

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