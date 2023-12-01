منطقة أرجنتينية مستعدة للتعاون مع "بريكس+" على الرغم من سياسة الحكومة

أعربت سلطات مقاطعة تييرا ديل فويغو الأرجنتينية، عن رغبتها في التعاون ضمن صيغة "بريكس+"، بعد أن قالت ديانا موندينو مستشارة رئيس البلاد المنتخب إن الأرجنتين لن تنضم إلى المجموعة.

وكتب أندريس داكاري السكرتير الإقليمي لجزر مالفيناس والقارة القطبية الجنوبية وجزر جنوب المحيط الأطلسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "نحن في مقاطعة تييرا ديل فويغو قررنا أن نطلب الانضمام كعضو في مجموعة بريكس +، من أجل تعزيز إنشاء شبكة المناطق والدول الأعضاء فيها".

إقرأ المزيد

ووفقا له، ترى السلطات الإقليمية أن "التعاون مع المجموعة يعطي العديد من الفرص الاقتصادية والجارية لجميع سكان تييرا ديل فويغو (أرض النار)".

يوم أمس الخميس، أكدت موندينو، التي قال رئيسها المنتخب خافيير ميلي إنها ستشغل منصب وزيرة الخارجية، إن الحكومة الأرجنتينية، التي ستبدأ عملها في 10 ديسمبر، ليس لديها خطط للانضمام إلى بريكس.

المصدر: تاس