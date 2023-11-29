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المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تأمل في تمديد الهدنة في غزة

أخبار العالم

المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تأمل في تمديد الهدنة في غزة
Legion-Media
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تأمل في إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

 أضافت "نأمل أن يتم تمديد الهدنة".

وتابعت قائلة "كل هذا في أيدي حماس. لقد قال الإسرائيليون إنهم إذا استمروا في إطلاق سراح عشر رهائن يوميا، فسوف يمدون الأمر يوما واحدا. لذا فالأمر في أيديهم حقا. لكنني أعتقد أن هناك إمكانية لذلك ونحن نعمل بجد لتمديد الاتفاق".

المصدر: swissinfo

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