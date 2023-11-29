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بايدن وكارتر وسيدات أمريكا الأوائل يشيّعون روزالين كارتر (صور+ فيديو)

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بايدن وكارتر وسيدات أمريكا الأوائل يشيّعون روزالين كارتر (صور+ فيديو)
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شيّع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر زوجته روزالين كارتر بحضور الرئيس جو بايدن، وعدد من السيدات الأمريكيات الأوائل.

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وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر يناهز 96 عاما في جورجيا
وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر يناهز 96 عاما في جورجيا

وأعلن مركز كارتر في 19 نوفمبر الجاري، عن وفاة روزالين كارتير عن عمر ناهز 96 عاما.

ورغم معاناته الصحية، وصل جيمي كارتر، البالغ من العمر 99 عاما إلى كنيسة "غلين ميموريال" بجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا لإلقاء النظرة الأخيرة على شريكة حياته.

واستمر زواج جيمي وروزالين كارتر أكثر من 77 عاما، وتحدث ابنهما جيمس عن تأثير والدته عليه وعلى الأسرة وقال إنها كانت تهتم بتماسك العائلة. 

وظهر في الصف الأول خلال المراسم الرئيس السابق بيل كلينتون، وزوجته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بجانب سيدات أمريكا الأوائل السابقات، ميلانيا ترامب، وميشيل أوباما، ولورا بوش. 

واشتهرت روزالين كارتر بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الصحة، خاصة الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.

بايدن وكارتر وسيدات أمريكا الأوائل يشيّعون روزالين كارتر (صور+ فيديو)
AP
بايدن وكارتر وسيدات أمريكا الأوائل يشيّعون روزالين كارتر (صور+ فيديو)
AP
بايدن وكارتر وسيدات أمريكا الأوائل يشيّعون روزالين كارتر (صور+ فيديو)
AP
بايدن وكارتر وسيدات أمريكا الأوائل يشيّعون روزالين كارتر (صور+ فيديو)
AP
بايدن وكارتر وسيدات أمريكا الأوائل يشيّعون روزالين كارتر (صور+ فيديو)
AP

المصدر: "People"

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