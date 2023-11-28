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الخارجية الأذربيجانية تستدعي القائمين بالأعمال الأمريكي والألماني والسفير الفرنسي

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الخارجية الأذربيجانية تستدعي القائمين بالأعمال الأمريكي والألماني والسفير الفرنسي
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استدعت الخارجية الأذربيجانية القائمين بالأعمال الأمريكي والألماني وسفير فرنسا لديها، على خلفية إجراء عمليات مالية غير شرعية وتمويل مواقع إخبارية ومنظمات معارضة للحكومة الأذرية.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أنه تم إطلاعهم على أن موقع AbzasMedia الإخباري أجرى بمشاركة منظمات مسجلة في بلدانهم عمليات مالية غير قانونية، وأن سفاراتهم ضالعة في هذا النشاط.

وأضاف البيان أن الجانب الأذربيجاني أعرب لهم عن استنكاره لهذه الممارسات وأكد أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية، ومنظمة FreedomNow وغيرهما، تنتهك قواعد تقديم المنح، وأجريتا تحويلات مالية بشكل غير قانوني إلى أذربيجان، وقدمتا مساهمة غير قانونية في تمويل أنشطة موقع AbzasMedia.

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وأكدت الخارجية الأذربيجانية إدانتها بشدة لهذه الأنشطة التي تتعارض مع ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنها تحتفظ بحق الرد وفقا للتشريعات الوطنية.

المصدر: نوفوستي

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