قتلى وجرحى جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي بجامعة في الهند (فيديو)

قتل 4 طلاب وأصيب 64 آخرون أمس السبت جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات جنوبي الهند.

ووقعت الكارثة في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا في ولاية كيرالا، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي فتوقف بسبب الأمطار، مما دفع الجمهور إلى الفرار بحثا عن مأوى، وأدى إلى تدافع كبير.

STORY | Four students died and several others were injured in a stampede at Cochin University in Kerala. The tragedy occurred during the university's anniversary celebrations.



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VIDEO: pic.twitter.com/Cmh8Tqog7c — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2023

وذكر موقع "Indian Express" الإخباري أن شخصين على الأقل من بين المصابين في حالة حرجة. وقال بيناراي فيجايان، أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا، إنه أمر بإجراء تحقيق.

Updates about the #Stampede situation at Cochin University of Science and Technology.

This happened hours before #NikitaGandhi concert started. 4 Dead. Over 65 hurt.

Health minister Veena George is overlooking the treatment of the injured. #CUSATStampedepic.twitter.com/PpU2bZVcqi — Amar Deep (@sabchanga_si) November 25, 2023

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2000 شخص، طلاب من كليات مختلفة بالإضافة إلى سكان محليين، كانوا حاضرين في المكان خلال اليوم الثاني من مهرجان التكنولوجيا السنوي الذي نظمته كلية الهندسة.

المصدر: Indian Express