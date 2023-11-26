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قتلى وجرحى جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي بجامعة في الهند (فيديو)

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قتلى وجرحى جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي بجامعة في الهند (فيديو)
قتلى وجرحى جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي بجامعة في الهند
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قتل 4 طلاب وأصيب 64 آخرون أمس السبت جراء تدافع خلال مهرجان موسيقي في إحدى الجامعات جنوبي الهند.

ووقعت الكارثة في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا في ولاية كيرالا، حيث كان الطلاب يستمتعون بحفل موسيقي فتوقف بسبب الأمطار، مما دفع الجمهور إلى الفرار بحثا عن مأوى، وأدى إلى تدافع كبير.

وذكر موقع "Indian Express" الإخباري أن شخصين على الأقل من بين المصابين في حالة حرجة. وقال بيناراي فيجايان، أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا، إنه أمر بإجراء تحقيق.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2000 شخص، طلاب من كليات مختلفة بالإضافة إلى سكان محليين، كانوا حاضرين في المكان خلال اليوم الثاني من مهرجان التكنولوجيا السنوي الذي نظمته كلية الهندسة.

المصدر: Indian Express

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